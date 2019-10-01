Москва, , 03:48 — REGNUM О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.

Уточняется, что российские налогоплательщики стали получать письма с требованием оплатить налоги. Письма рассылаются по «Почте России» мошенниками с указанием реквизитов.

Такое письмо получил один из российских граждан, рассказавший затем о случившемся в соцсети. Он, полагая, что письмо из налоговой, собирался оплатить «налоги», но заметил, что сумма завышена.

Оказалось, что требуемая в письме сумма в несколько раз больше, чем настоящий налог. Это он выяснил через кабинет налогоплательщика. В ФНС так прокомментировали случившееся:

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к подмене банковских номеров при звонках клиентам банков стали активно прибегать мошенники.

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