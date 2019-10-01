Омск, , 03:27 — REGNUM Федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, запускают с 1 октября в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Всего с 2019 по 2021 годы этот проект охватит 100 городов в 85 российских регионах. В рамках проекта в перинатальных центрах несколько раз в неделю будут проходить обучающие тренинги для будущих родителей. Их будут учить основным правилам перевозки детей в автомобиле и правилам перехода проезжей части дороги с коляской.

Проект, запущенный в рамках реализации указа президента РФ, реализует МВД совместно с Минздравом РФ и организацией «Движение без опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье запущен проект «Детство без опасности».