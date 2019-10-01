Абакан, , 03:17 — REGNUM Городские фонтаны в столице Хакасии — Абакане — отработали последний день в этом году.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, 30 сентября с 22:00 (местное время) служба благоустройства начала отключать гидросооружения.

Уточняется, что 18 абаканских фонтанов приостановят работу до 1 мая 2020 года.

После отключения фонтанов начнётся работа по их подготовке к зиме. Десять из восемнадцати гидросооружений закроют щитами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сезон фонтанов завершился 29 сентября.

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