Киев, , 03:09 — REGNUM Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».

Паша в программе «Светская жизнь» говорила на том языке, на котором захотела — на русском. В связи с этим её интервью опубликовано не было.

Комментируя свой выбор, Паша в соцсети задала вопрос, запрещает ли ей украинское законодательство думать по-русски. Позже она написала, что любит Украину и не планировала отказываться от украинского языка.

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Напомним, на Украине действует закон, согласно которому официальные лица должны говорить по-украински, то есть на государственном языке.

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