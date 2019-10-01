Томск, , 03:05 — REGNUM В Томске продолжается подключение жилых домов к отоплению. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, по состоянию на 30 сентября тепло пришло в 89% многоквартирных домов в городе.

Всего в областном центре к системе централизованного отопления подключили 3450 многоквартирников. Ещё по ряду адресов подачи тепла ждут в ближайшие дни.

Уточняется, что в Ленинском районе Томска по некоторым адресам отсутствует разрешения на включение отопления. В Октябрьском районе более 100 домов «находятся на повреждениях», в Советском районе такая ситуация складывается в 30 многоквартирных домах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томске отопительный сезон стартовал с 24 сентября, в Томской области — с 16 сентября.

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