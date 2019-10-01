Москва, , 02:52 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ за номером 555, в котором он поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником — Днём Сухопутных войск, сообщает 1 октября сайт Министерства обороны РФ.

В своём приказе, обращённом к военнослужащим и работникам ОПК, министр обороны напомнил о героической истории российской пехоты, наполненной «примерами истинного мужества и героизма, доблести и преданности Родине».

Шойгу отметил профессионализм и готовность решать самые сложные задачи, свойственные современным Сухопутным войскам.

Слова особой признательности в приказе обращены к ветеранам, «чьи опыт и знания востребованы и сегодня», по словам министра обороны.

В заключении Сергей Шойгу пожелал воинам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, а также новых успехов и достижений на благо России.

1 октября 1550 года Царь и Великий Князь всея Руси Иван Васильевич (Грозный) издал Приговор «Об помещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», кой по сути стал ключевым документом в дальнейшем формировании и развитии сухопутных войск Российской Империи.

31 мая 2006 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать «День Сухопутных войск» 1 октября.