Москва, , 01:50 — REGNUM Отчёт о ситуации с массовым увольнением в окноцентре Блохина (Москва) будет представлен Межведомственной комиссией Минздрава РФ 6 октября, сообщил журналистам глава медучреждения Иван Стилиди.

Глава окноцентра заявил, что ситуацию с состоянием онкоцентра изучает комиссия из 18 человек — экспертов, в том числе представителей других медицинских организаций.

Стилиди «Она работает уже две недели, 6 октября будет закончена ее работа, и представлено заключение и выводы комиссии».

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Напомним, 30 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о работе Минздрава по ситуации в окноцентре Блохина.

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