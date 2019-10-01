Москва, 1 октября 2019, 01:50 — REGNUM Отчёт о ситуации с массовым увольнением в окноцентре Блохина (Москва) будет представлен Межведомственной комиссией Минздрава РФ 6 октября, сообщил журналистам глава медучреждения Иван Стилиди.
Глава окноцентра заявил, что ситуацию с состоянием онкоцентра изучает комиссия из 18 человек — экспертов, в том числе представителей других медицинских организаций.
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Напомним, 30 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о работе Минздрава по ситуации в окноцентре Блохина.
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