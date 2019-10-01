Москва, , 01:41 — REGNUM Министерство просвещения России объявило о старте с 1 октября Всероссийского конкурса «ПРО Образование — 2019». О начале приема заявок сообщается на сайте ведомства.

Целью конкурса является поддержка и поощрение СМИ и проектов, освещающих и популяризирующих образование, повышающих престиж учительской профессии, способствующих развитию профессиональной образовательной коммуникации.

Работы, присланные на конкурс, будут оцениваться Экспертным советом в составе Большого и Школьного жюри. Прием заявок продлится с 1 октября по 20 октября 2019 года. Лауреаты и победители будут определены до 6 ноября.

В 2019 году проводится конкурс по дополнительной номинации «Лучшие публикации ПРО химическое образование». Она введена в связи с провозглашением ООН Международного года Периодической таблицы элементов (таблицы Менделеева).

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте конкурса.

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Важнейшими задачами конкурса называются также демонстрация внимания государства к теме освещения и популяризации образования и формирование позитивного имиджа российского образования.

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