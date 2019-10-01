Москва, , 01:22 — REGNUM В поддержку врачей онкоцентра Блохина (Москва) выступили родители детей, проходящих лечение. Обращение опубликовано на в YouTube.

Комментируя скандал с массовым увольнением врачей, родители заявили:

«Мы видим, что у врачей отнимают время от процесса лечения наших детей».

«Мы поддерживаем врачей, которые восстали против тиранического режима Ворфоломеевой и Стилиди, и требуем, чтобы наши дети получали лечение у профессионалов, которые всю жизнь посвятили работе в НИИ детской онкологии и гематологии», — говорится в сообщении.

Иван Стилиди — это директор онкоцента, Светлана Варфоломеева — глава НИИ детской онкологии и гематологии.

НИИ входит в состав Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. В состав онкоцентра также входят НИИ клинической онкологии, НИИ клинической и экспериментальной радиологии, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей и НИИ канцерогенеза.

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Напомним, на YouTube появилось видеообращение сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии, которые пожаловались на политику руководства, и в особенности — на Варфоломееву, а также на условия, в которых содержатся больные. Они потребовали уволить Варфоломееву.

«Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института», — заявили врачи.

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