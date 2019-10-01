Москва, , 00:52 — REGNUM О ситуации в онкоцентре Блохина (Москва), где сразу 26 врачей написали заявления об увольнении, рассказал директор медучреждения Иван Стилиди, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

По словам Стилиди, никому из сотрудников уволиться не предлагали, напротив, хотели бы принять на работу ещё медиков.

Что касается зарплат, то они были снижены на 30% в июле, но в следующем месяце — повышены снова. Средняя заплата врача, отмечает Стилиди, составляет 179 тыс. рублей, медсестёр — 86 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 26 детских онкологов онкоцентра подали заявления об увольнении. Их претензия заключалась в том, что зарплаты начисляются непрозрачно и что новое руководство учреждения занимается травлей медперсонала.

В частности, говорилось, что ряд сотрудников уволился под давлением руководства. В интернете опубликовано соответствующее видеообращение:

«Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института».

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