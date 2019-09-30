Ижевск, , 23:54 — REGNUM В Ижевске состоялось открытие первой в Приволжском федеральном округе кибершколы — центра для школьников и студентов в возрасте от 14 лет, которые интересуются компьютерными играми и хотят выходить на олимпиадный и спортивный уровень. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

Школа создана на принципах государственно-частного партнерства. Помещение предоставил муниципалитет, а идея и оборудование площадки — Федерация киберспорта республики.

Учащиеся смогут изучать такие дисциплины, как основы кибербезопасности, официальные для России киберспортивные направления, также будет проходить обучение режиссёров трансляций («стрим») и комментаторов. Занятия в будние дни в школе бесплатные, только в выходные уроки будут проводить на коммерческой основе.

«Уже сейчас количество желающих обучаться в кибершколе превышает наши возможности. Есть планы масштабировать идею, создав подобные кибершколы во всех районах Ижевска и за его пределами», — отметил президент региональной Федерации компьютерного спорта Михаил Маргасов.

В день открытия кибершколы на ее базе спортсмены из Удмуртии провели поединок со спортсменами из Москвы. Кубок Вызова «Ижевск-Москва» традиционно выявил сильнейших в трех дисциплинах: CS: GO, Dota 2 и HearthStone. Ижевчане проиграли, но праздник открытия школы это не омрачило.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Институт развития интернета обратился к Минпросвещению с предложением ввести в школах занятия по киберспорту. В программу было предложено добавить такие дисциплины как: Hearthstone, Dota 2, World of Tanks и другие.

В министерстве рекомендовали школам самим вводить такие занятия в качестве факультативов, поскольку выбор дополнительных программ делают учреждения самостоятельно в рамках вариативной части учебной программы.