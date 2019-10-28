Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

28 октября

28 октября 1941 года наступление Красной Армии на Ленинградском фронте прекратилось из-за того, что часть соединений с Синявинского направления пришлось перебросить на оборону по тихвинскому направлению. Попытка прорыва блокады Ленинграда, начатая 20 октября, закончилась неудачей.

С 28 октября 1941 года в соответствии с директивой Государственного комитета обороны начинается мобилизация населения «для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились до 100 тысяч человек.

28 октября 1942 года Красная Армия оставила Нальчик и отошла к предгорьям Кавказского хребта.

28 октября 1944 года СССР, США и Великобритания закончили переговоры с Болгарией (после коммунистического переворота 9 сентября фактически выступавшей на советской стороне) о перемирии.

Завершилась успехом Карпатско-Дуклинская наступательная операция 1-го Украинского фронта и 1-го чехословацкого армейского корпуса.

Красная Армия окончательно освободила Закарпатье — Подкарпатскую Русь (с 1945 — Подкарпатскую Украину).