Москва, 25 октября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
25 октября
25 октября 1941 года в Туле введено осадное положение.
25 октября 1942 года началась Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта (закончилась 12 ноября) по защите нефтеносных районов у Грозного и Баку, а также Военно-Грузинской дороги на Тбилиси от немецких и румынских войск.
25 октября 1943 года Красная Армия освободила Днепропетровск и Днепродзержинск.
25 октября 1944 года были установлены полные дипломатические отношения между СССР и Италией.
Войска Карельского фронта при поддержке десанта Северного флота освободили город и порт Киркенес, а также 11 норвежских населённых пунктов.
2-й Украинский фронт полностью уничтожил немецкие войска в Северной Трансильвании.