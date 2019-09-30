Чебоксары, , 22:10 — REGNUM В Чувашии по итогам января-августа число зарегистрированных наркопреступлений сократилось на 2%. Об этом стало известно в ходе заседания Антинаркотической комиссии республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Из незаконного оборота изъято на 24% больше наркотических средств, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть подконтрольных веществ ввезена в республику незаконно или предназначена для транспортировки в другие регионы.

За восемь месяцев раскрыто 628 наркопреступлений. На момент возбуждения уголовных дел изъято 49,7 кг сильнодействующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября в республике зарегистрировано 707 человек с диагнозом «наркомания». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число больных наркоманией снизилось на 3,5%. В отношении 1473 человек выявлен диагноз «пагубное потребление наркотических средств».