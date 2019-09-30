Кострома, , 21:52 — REGNUM В Костроме в 2019 году количество преступлений выросло на 15%, — пишет Kostroma. Today. Как сообщает полиция, на четверть по сравнению с прошлым годом увеличились разбойные нападения, на 22% — кражи и на 16% возросло число мошенничеств.

Хорошая новость — раскрыты все зафиксированные убийства, посягательства на жизнь и изнасилования. При этом в среднем в Костроме раскрывается каждое второе преступление.

Отметим, что, по данным УМВД по Костромской области, по итогам 8 месяцев количество зарегистрированных преступлений выросло на 8,1% (с 5301 до 5732), в категории тяжких и особо тяжких зафикирован рост на 26,1%.

Сильнее всего количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на территории Фабричного (в 1,7 раза; со 152 до 255) и Давыдовского (в 1,4 раза; с 98 до 134) округов Костромы.

Более чем в 2 раза (с 514 до 1038) выросло число IT-преступлений, «количество «дистанционных» краж выросло в 5,8 раза (с 62 до 360), мошенничеств — в 1,4 раза (с 349 до 482)», — отметили в МВД.

При этом отмечается, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 45%.