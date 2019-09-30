Санкт-Петербург, , 21:56 — REGNUM В Петербурге вынесен первый приговор по резонансному делу о драке болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН на «Газпром арене». Мужчина, ударивший в лицо заместителя командира батальона 3-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, осужден на реальный срок лишения свободы.

Стадион «Газпром Арена» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 3 августа 2019 года в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов стадиона произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии. Кадры потасовки появились в социальных сетях.

Как сообщили 30 сентября в судебной пресс-службе Петербурга, сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Дениса Первачука.

Как установлено, в ответ на законные требования офицера ОМОН прекратить административное правонарушение Первачук нанес правоохранителю не менее одного удара рукой в левую часть лица.

«Первачук вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении», — отметили в пресс-службе суда.

Напомним, что в конце августа сотрудники правоохранительных органов Петербурга установили личности, нашли и задержали четверых участников драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН.

Трое фигурантов вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении своих дел в особом порядке, что дает им право рассчитывать на относительно мягкое наказание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге будут судить фанатов «Зенита» после драки с ОМОНом