Воткинск, Удмуртия, , 21:03 — REGNUM Неизвестные выбросили девять 40-килограммовых чугунных урн с набережной в Воткинское водохранилище. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Отмечается, что также испорчен дорожный знак «Остановка общественного транспорта».

В администрации уточнили, что для поднятия урн из воды предприятие «Благоустройство» будет вынуждено привлекать спасателей. Мэрия ищет очевидцев акта вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Воронеже неизвестные сломали систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова. Ущерб от действий вандалов составил десятки тысяч рублей. При этом попытки вандализма на новом бульваре предпринимались и ранее — хулиганы пытались украсть лавочки, пропадали плитка и укрывной материал для газонов. Причем до приемки объекта заказчиком ответственность за сохранность всех элементов реконструкции несет подрядная организация.