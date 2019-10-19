Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

19 октября

19 октября 1941 года Госкомитет Обороны постановил ввести с 20 октября в Москве и области осадное положение. Советские войска остановили продвижение немцев на Торжок и заняли Лихвин.

Красная Армия оставила остров Хийумаа в Эстонской ССР и заняла финский полуостров Ханко.

19 октября 1943 года в Лондоне США, Канада и Великобритания подписали третье соглашение о поставках снабжения в СССР. Открылось Московское совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, продлившееся 10 дней.

Войска Степного фронта отбили город Пятихатки.

В Витебской области партизаны начали крупную Лепельскую операцию. В Ленинградской области началось восстановление советской власти в 172 деревнях на территории в 1140 кв метров, освобождённой усилиями партизан.

19 октября 1944 года закончилась Четвёртая Московская конференция СССР, США и Великобритании, на которой обсуждалось вступление Советского Союза в войну с Японией и послевоенная судьба Восточной Европы. Великобритания согласилась вернуть в СССР всех освобождённых из немецкого плена советских граждан.