Москва, 18 октября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
18 октября
18 октября 1941 года началась Крымская оборонительная операция против наступления немецких и румынских частей.
Немцы заняли Малоярославец и Можайск. Под Москвой начались сильные дожди, размывшие дороги и осложнившие снабжение войск.
18 октября 1943 года Красная Армия на Украине освободила 23 населённых пункта юго-восточнее Кременчуга. Силы Степного фронта завладели ключевым для немцев поселением Дериевка.
18 октября 1944 года войска 4-го Украинского фронта заняли 7 горных перевалов Главного Карпатского хребта и начали наступление вглубь Чехословакии, в ходе которого освободили 12 крупных населённых пунктов.