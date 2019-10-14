Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

14 октября

14 октября 1941 года немецкая 3-я танковая группа заняла Калинин, но её попытки выйти в тыл армиям Северо-Западного фронта была отбита.

Красная Армия оставила Мариуполь. 9-я армия Южного фронта у Таганрога нанесла контрудар по наступающим немецким войскам; к западу от реки Миус немцев отбросили на 15 км, но в итоге Красная Армия вынуждена была отступить.

14 октября 1942 года правительство СССР выступило с заявлением «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы», требовавшим международного трибунала над главарями фашистской Германии.

По приказу главнокомандования немецкие войска на Восточном фронте перешли к стратегической обороне.

14 октября 1943 года советские воска разбили немецкие силы и заняли крупный промышленный центр Украины — город Запорожье.

5-я Ленинградская партизанская бригада освободила 1200 советских граждан, которых немцы пытались угнать в Германию по железной дороге.

14 октября 1944 года Украина была полностью освобождена от немецких войск.