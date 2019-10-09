Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

9 октября

9 октября 1941 года был создан фронт Можайской лини обороны под командованием Павла Артемьева. 4-я немецкая армия наступает на Калугу, 9-я армия собирает силы для удара по району Ржева.

9 октября 1942 года был принят Указ «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии», по которому вся ответственность за жизнь армейских частей и учреждений возлагалась на их командиров.

9 октября 1943 года с освобождением Новороссийска и Таманского полуострова завершилась Новороссийско-Таманская наступательная операция войск Северо-Кавказского фронта.

На юге Белоруссии немцы начали карательную операцию «Барбара» против партизан.

9 октября 1944 года началась Четвёртая Московская конференция (по 19 октября) с участием Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, представителей США и Польши.

Советский Северный флот высадил десант на побережье Мотовского залива и залива Маативуоно.

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