Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

6 октября

6 октября 1941 года немецкая 3-я танковая армия прорвала оборону Западного фронта на всю глубину. Армии Западного фронта отходят в направлении Ржева, Резервного фронта — в направлении Калуги.

2-я танковая армия занимает Брянск и Карачев. Войска Брянского фронта были разделены на две части без путей к отходу, некоторые армии попали в окружение. Из-за нарушения связи приказ Ставки Брянскому фронту об отступлении не был получен.

Советская 4-я танковая бригада с помощью засад нанесла большой урон немецкой танковой дивизии на дороге Орёл-Тула.

Советское командование приказывает привести Можайскую линию обороны в боевую готовность.

Немецкая 17-я армия начала наступление на харьковском направлении. На правом фланге она смогла продвинуться на 30 км, однако атака по центру была отбита.

Немцы прорывают оборону армий Южного фронта севернее Орехова.

6 октября 1942 года США и Великобритания подписали протокол о поставках СССР военного снаряжения, боеприпасов и сырья в рамках программы снабжения, принятой на Московской конференции 1941 года.

Завершилась Синявинская наступательная операция войск Волховского и Ленинградского фронтов, не сумевшая прорвать блокаду Ленинграда, но предотвратившая мощный штурм города.

Немецкая карательная операция против партизан в Брянских лесах окончилась полным провалом: немцы понесли огромные потери, при этом ряды партизан пополнились порядка 25 тысячами жителей сожжённых карателями деревень.

6 октября 1943 года началась Невельская наступательная операция на Калининском фронте (окончилась 10 октября), перерезавшая железное сообщение между немецкими группами армий «Север» и «Центр».

Советский десант высадился на косу Тузла в Керченском проливе с целью сорвать эвакуацию немецких войск с Таманского полуострова в Крым.

6 октября 1944 года советские войска начали бои на подступах к Риге.

1-й Чехословацкий корпус при поддержке Красной Армии выбил немцев из Дукельского перевала на границе Польши и Чехословакии.

На территории Венгрии и Румынии началась Дебреценская наступательная операция войск 2-го Украинского фронта (продлившаяся до 28 октября).