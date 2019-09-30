Челябинск, , 19:05 — REGNUM В Челябинске мошенники просят у предпринимателей деньги от имени вице-губернатора Егора Ковальчика. Об этом пишет «Урал-пресс-информ».

Нечистые на руку граждане звонят руководителям разных организаций и направляют письма. Они предлагают перевести на указанный ими счёт деньги, предназначаемые будто бы на строительство жилья для сирот.

Информацию журналистам подтвердила глава управления пресс-службы губернатора Мария Хворостова. По её словам, о происходящем уведомлены правоохранительные органы.

Кроме того, по данным СМИ, на прошлой неделе мошенники просили деньги от имени другого вице-губернатора — Ирины Гехт. Также для прикрытия используются и другие известные лица Южного Урала.