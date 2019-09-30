Астрахань, , 18:58 — REGNUM В Астраханской области раскрыта схема мошенничества в сфере страхования, в которой участвовал инспектор ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, в июне 2019 года четверо местных жителей по предварительной договорённости инсценировали ДТП на трассе Камызяк — Тузуклей, а инспектор ДПС сфальсифицировал справку о дорожно-транспортном происшествии. Участник ложного ДТП получил по страховке более 190 тысяч рублей. В качестве вознаграждения для сотрудника полиции организовали «поход в увеселительное заведение».

В отношении инспектора ДПС и четырёх астраханцев возбуждены уголовные дела по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество в сфере страхования».