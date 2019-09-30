В столице Узбекистана Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия совместной китайско-узбекистанской благотворительной акции «Любовь и свет идёт в Узбекистан». Она проводится с 30 сентября по 3 октября в Республиканском специализированном медцентре микрохирургии глаза, сообщает 30 сентября Синьхуа.

Ташкент, , 18:26 — REGNUM Непосредственным организатором акции является компания из КНР Xinjiangx, глава которой Чжан Хунпин раскрыла на церемонии открытия некоторые детали. Так, пациентам из малоимущих сельских семей республики силами китайских врачей будет проведено две сотни операций по лечению катаракты.

Цзинь Юйлун, советник посольства КНР по торгово-экономическим вопросам, уверена, что акция наводит мосты дружбы между Пекином и Ташкентом, укрепляя их взаимоотношения. Член Академии художеств Узбекистана Турсунали Кузиев отмечает, что это уже вторая такая акция в этом году.