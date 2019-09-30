Кемерово, , 18:25 — REGNUM В Кузбассе начали применять беспилотные летательные аппараты в борьбе с браконьерами, сообщил начальник департамента по охране объектов животного мира региона Евгений Бойко. По словам Бойко, государственные инспекторы уже опробовали беспилотник в ходе рейда в Топкинском районе.

«Уверен, что новые технологии будут помогать в борьбе с браконьерством на территории области», — сказал он.

По официальным данным, с начала осенней охоты к административной ответственности привлечено 99 граждан, незаконно добыты 11 животных. Ущерб составил 56,7 тыс. рублей.