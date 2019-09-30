Уволившаяся из серовской больницы №1 (Свердловская область) после борьбы за зарплаты медработников Парвин С. может и вовсе уйти из профессии. Об этом сообщает ЕАН.

Серов, Свердловская область, , 18:08 — REGNUM По словам ушедшей медсестры, сейчас ей требуется отдых, прежде чем она снова сможет вернуться к работе — работница потеряла «много сил и здоровья» в ходе давления со стороны руководства больницы

«Мне нужно отдохнуть от этого болота, которое я так долго терпела», — признается девушка.

Парвин С. не знает, вернётся ли она в профессию после пережитого.

Напомним, медсестра вместе со своими коллегами боролась против низких зарплат в серовской больнице. По словам девушки, её соратники позже отошли от неё, а сама она больше не может в одиночку отстаивать свои права.

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