Ярославль, 30 сентября 2019, 17:44 — REGNUM В Ярославле градозащитница Ольга Мазанова просит прокуратуру и инспекцию госстройнадзора проверить работы, которые идут на Московском проспекте на месте бывшей гостиницы «Чайка». Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок земли был предоставлен без торгов компании «Тензор» для строительства там «IT-Центра». По данным Ольги Мазановой, разрешение на строительство объекта до сих пор не выдано. Однако территория огорожена забором, за которым на протяжении нескольких месяцев работает тяжелая строительная техника. На фото, сделанном с соседнего здания, виден котлован.
По мнению градозащитницы, это строительные работы, которые могут быть начаты только после выдачи соответствующего разрешения.
«Это нарушение Градостроительного кодекса. Если нет разрешения, нет и государственной экспертизы. Это все может повлиять на безопасность жителей, которые будут потом размещаться или посещать это здание. Работы ведутся в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом находятся объекты культурного наследия, которые могут пострадать в результате земляных работ, например, при изменении потоков грунтовых вод. Новое строительство может исказить панорамы исторического центра города», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.
По мнению Мазановой, застройщик или власти должны были также поставить в известность ЮНЕСКО. Ранее редакция ИА REGNUM запрашивало информацию в правительстве региона о работах на этом месте. На этот запрос власти ответили, что разрешения на строительство нет, а на Московском проспекте ведется замена коммуникаций. Так ли это, должны ответить прокуратура и госстройнадзор.
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