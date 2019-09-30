Ярославль, , 17:44 — REGNUM В Ярославле градозащитница Ольга Мазанова просит прокуратуру и инспекцию госстройнадзора проверить работы, которые идут на Московском проспекте на месте бывшей гостиницы «Чайка». Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Работы на Московском проспекте в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок земли был предоставлен без торгов компании «Тензор» для строительства там «IT-Центра». По данным Ольги Мазановой, разрешение на строительство объекта до сих пор не выдано. Однако территория огорожена забором, за которым на протяжении нескольких месяцев работает тяжелая строительная техника. На фото, сделанном с соседнего здания, виден котлован.

Работы на Московском проспекте в Ярославле Ольга Мазанова

По мнению градозащитницы, это строительные работы, которые могут быть начаты только после выдачи соответствующего разрешения.

«Это нарушение Градостроительного кодекса. Если нет разрешения, нет и государственной экспертизы. Это все может повлиять на безопасность жителей, которые будут потом размещаться или посещать это здание. Работы ведутся в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом находятся объекты культурного наследия, которые могут пострадать в результате земляных работ, например, при изменении потоков грунтовых вод. Новое строительство может исказить панорамы исторического центра города», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

По мнению Мазановой, застройщик или власти должны были также поставить в известность ЮНЕСКО. Ранее редакция ИА REGNUM запрашивало информацию в правительстве региона о работах на этом месте. На этот запрос власти ответили, что разрешения на строительство нет, а на Московском проспекте ведется замена коммуникаций. Так ли это, должны ответить прокуратура и госстройнадзор.

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