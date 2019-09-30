Собинка, Владимирская область, , 17:36 — REGNUM Во Владимирской области в отношении врача Собинской районной больницы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности во время операции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В июне 2019 в больницу поступил пациент с желудочно-кишечным кровотечением, причина которого была неизвестна. После обследования его решили оперировать. Во время операции была допущена врачебная ошибка, из-за которой пациент скончался.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование находится на контроле прокуратуры.