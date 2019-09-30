Чебоксары, , 17:30 — REGNUM В Чувашии сократилось число уклоняющихся от службы в Вооруженных силах России. Если в 2011 году к уголовной ответственности были привлечены 38 человек, в 2013 году — 25, в 2014 году — 22. В 2018 году и с начала 2019 года расследовано четыре головных дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной службы), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев. При этом в 2018 году было расследовано два уголовных дела.

Так, 23-летний житель Алатырского района в апреле 2018 года не явился по повесткам в военкомат для прохождения медицинской военно-врачебной и призывной комиссии. 20-летний чебоксарец в декабре 2018 года не явился по повестке в военкомат для отправки к месту прохождения военной службы. Еще один 25-летний житель города Чебоксары в ноябре 2018 дважды не явился по повесткам в военкомат. А 24-летний житель города Ядрина с апреля 2016 по апрель 2017 года не являлся по повесткам в военкомат шесть раз. Все четверо уже осуждены: им назначены штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Согласно статье 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. За уклонение от исполнения этой обязанности предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание за такое преступление составляет до двух лет лишения свободы. Среди других видов наказаний: штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 2-х лет.

В СКР напоминают, что привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу не освобождает в последующем от воинской обязанности после погашения судимости. Кроме того, в случае неуплаты штрафа этот вид наказания может быть заменен на более строгий, в том числе и на лишение свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в осеннюю призывную кампанию из Чувашии на службу в армию должны отправиться 1057 молодых людей. Призывников теперь будут собирать в здании бывшей кадетской школы по ул. К. Иванова в Чебоксарах в связи с капремонтом республиканского призывного пункта в Канаше.

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