Новосибирск, , 17:25 — REGNUM В Новосибирской области за первое полугодие 2019 года в сфере безопасности дорожного движения вынесено 956 тысяч постановлений о наложении административных штрафов на более чем 800 млн рублей. Такие данные приводит «РБК Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.80% постановлений вынесено с помощью камер фотофиксации (742 тыс. нарушений).

Чаще всего штрафы выписывались за превышение скорости (около 70%). Пешеходы нарушали ПДД 27 тыс. раз (3% от общего числа).Из вынесенных 956 тыс. штрафов исполнено почти 70%.