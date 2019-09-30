Чародинский район, , 19:08 — REGNUM В трудоустройстве по фальшивому диплому обвиняется бывшая заведующая фельдшерским пунктом центральной районной больницы Чародинского района Дагестана. В отношении неё возбуждено уголовное дело об использовании поддельного официального документа, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным следствия, в 1996 году обвиняемая купила в городе Махачкале поддельный диплом специалиста медицинского колледжа, в котором она никогда не училась. В документе было указано, что она имеет среднее профессиональное образование по квалификации «фельдшер» по специальности «лечебное дело».

С помощью этого диплома злоумышленница в 2013 году получила должность заведующей фельдшерским пунктом Чародинской центральной районной больницы. Здесь она проработала до тех пор, пока не попала в поле зрения правоохранительных органов.

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