Москва, , 17:06 — REGNUM Охранные зоны в России будут создаваться на расстоянии 200 метров от стационарного пункта наблюдений, сообщает 30 сентября сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ, ссылаясь на разработанную этим ведомством РФ новую редакцию Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и её загрязнением.

Согласно новой редакции этого документа, охранная зона устанавливается на расстоянии 200 метров от стационарного пункта наблюдений, причём в её границах запрещается хозяйственная и иная деятельность, обозначенная в перечне ограничений, предусмотренных Положением.

Как уточняет сайт, по словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова, Минприроды совершенствует законодательство в области гидрометеорологии, чтобы сохранять государственную наблюдательную сеть и получать достоверные данные о состоянии окружающей среды и её загрязнении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, по информации общественного движения «Архнадзор», в Москве было запланировано сокращение охраняемой территории Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода.

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