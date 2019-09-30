Качканар, Свердловская область, , 17:05 — REGNUM В Свердловской области буддийская община «Шедруб линг» пока не готова переезжать с горы Качканар из-за ряда спорных моментов в соглашении со свердловскими властями. Об этом сообщает РИА «Накануне.Ru».

По словам представителя общины, хотя власти уже заявили об окончательном решении о переезде, сами буддисты ещё не готовы поставить подписи над соглашением о документе. из-за ряда формулировок.

В частности, в соглашении нет пункта о признании культовой ценности религиозных сооружений общины, а также о недопустимости их сноса или переноса. Есть лишь формулировка, что ЕВРАЗ «обязуется при возможности не инициировать снос культовых сооружений», что не устраивает буддистов.

Напомним, ранее свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько заявил о предварительной готовности буддистов переехать с горы Качканар. Региональные власти готовы предоставить общине землю в Нижней Туре.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале буддистам предложили переехать с горы Качканар в посёлок Косья