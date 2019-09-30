Ярославль, , 16:54 — REGNUM Ярославские парки подвели итоги работы за летний период. Об этом и о ближайших планах ИА REGNUM рассказала исполняющая обязанности директора МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Вера Валентиновна Виноградова.

Парк на Даманском острове в Ярославле

ИА REGNUM: Вера Валентиновна, летний сезон в ярославских парках завершен. Как вы оценивайте его итоги?

В целом, этот сезон я оцениваю положительно. Удалось многое сделать, подготовить план для дальнейшего развития. Лето в этом году выдалось дождливое и ежедневная посещаемость была не очень высокой. Но было приятно, что на мероприятия проводимые на наших площадках приходило людей больше чем мы ожидали. На будущий год планируем больше интересных активностей для горожан и интересные конкурсы в наших социальных сетях.

ИА REGNUM: В чем вы видите основные принципы работы «Дирекции городских парков культуры и отдыха»?

Конечно в том, чтобы сделать наш город красивее и комфортнее для жителей. Парки это ключевые точки досуга Ярославцев и гостей города, мы стараемся чтобы им было комфортно, весело и безопасно.

ИА REGNUM: На какую аудиторию ориентированы ярославские парки? За счет чего планируйте ее привлекать?

На самую разную, целевой аудитории нет. Планируем увеличивать количество тематических мероприятий, улучшать инфраструктуру, делать парки чище и красивее.

ИА REGNUM: Есть ли варианты по развитию? Каких новых аттракционов ждать?

Сложно сейчас определиться с конкретикой в планах, основная работа начнется в ноябре. За зимний период будет время спланировать развитие.

ИА REGNUM: Вопрос актуальный всегда. Как в ярославских парках следят за безопасностью аттракционов?

Весь парк аттракционов регулярно проверяется внутренней службой и внешними, надзорными организациями. Несколько раз поступали обращения от посетителей о незначительных дефектах, мы устраняли их в тот же день.

ИА REGNUM: Что будет с парками зимой и когда откроется новый сезон?

К Новому году в парках мы постараемся создать праздничное настроение и перенести посетителей в зимнюю сказку. Пока не буду «раскрывать все карты», приходите к нам в гости.