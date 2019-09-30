Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Слова американского президента Дональда Трампа в телефонном разговоре с украинским президентом по поводу деятельности Джо Байдена и его сына не оказались чем-то шокирующим для жителей США. Об этом сообщает АВС на основании данных опроса, проведенного совместно с Ipsos.

Только 16% в принципе были удивлены тем, что Трамп повел такой разговор, а остальные опрошенные не сочли, что Трамп сделал что-то неожиданное. При этом почти две трети респондентов (64%) считают серьезной проблемой сам фкт того, что Трамп подталкивал Владимира Зеленского к расследованию деятельности Байденов. Ожидаемо: проблемой содержание этого разговора демократы считают в три раза чаще (91%), чем республиканцы (32%).

На фоне быстро разворачивающейся политической драмы только четверть опрошенных очень внимательно следят за новостями о звонке Трампа. 40% следят за новостями на эту тему более-менее, пятую часть опрошенных звонок Трампа не сильно интересует, а 17% не интересует вовсе. Опять же, повышенное внимание к разговору Трампа с Зеленским проявляют оппоненты Трампа из числа сторонников Демпартии, которые также считают данную беседу серьезной проблемой.

Напомним, ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонных переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшихся 25 июля 2019 года. Этот шаг последовал после публикаций в американских СМИ о том, что в ходе разговора президент США якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал возбудить расследование в отношении сына Джо Байдена.