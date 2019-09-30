Детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве записали видеообращение. Запись доступна на сервисе YouTube.

Москва, , 16:46 — REGNUM Заместитель директора Института детской онкологии Максим Рыков в окружении коллег и от имени коллектива рассказал об общем решении уволиться. По его словам, руководство онкоцентра не даёт выполнять профессиональный долг.

«Заявления об увольнении уже написаны», — сказал он, показав пачку белых листов. Всего готовы покинуть рабочие места 26 специалистов.

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В видео говорится об ужасных условиях, в которых оказывается медицинская помощь детям, отсутствии вентиляции и плесени. Палаты переполнены больными, а строительство новых корпусов постоянно откладывается. При этом новое руководство медучреждения, с их слов, терроризирует трудовой коллектив при помощи непрозрачных методов начисления зарплаты и выдавливания неугодных.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Блохина опровергло информацию об увольнении 25 детских онкологов.

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