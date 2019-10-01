Москва, , 00:00 — REGNUM С 1 октября у граждан РФ расширяются возможности для подачи групповых исков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий закон вступил в силу. Граждане смогут подать группой иск, если к нему присоединилось не менее 20 участников, при наличии общих или однородных требований, при схожих обстоятельствах и в отношении общего ответчика. Кроме того, всеми членами группы должен использоваться одинаковый способ защиты своих прав.

Групповой иск должен подаваться в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Такой правовой институт может быть применен при рассмотрении любых категорий гражданских дел за исключением дел особого производства.

«Это могут быть групповые иски жителей многоквартирного дома, чьи права, по их мнению, нарушила управляющая компания, или клиентов сферы услуг: гостиниц, ресторанов, клиник и так далее», — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

По его словам, присутствовать всем участникам в суде не нужно, их представляет определенное лицо, которое ведет дело в интересах группы.

Порядок несения участниками группы судебных расходов (равно как и возможных доходов) оформляется ими в соглашении, которое подлежит нотариальному удостоверению.

Как присоединиться к иску

Минимальный размер группы для подачи группового иска в суд общей юрисдикции составляет 20 человек, то есть до подачи иска к нему должно присоединиться не менее 20 граждан. При подаче группового иска в арбитражный суд минимальный размер группы остается прежним — не менее пяти присоединившихся лиц.

О возможности присоединения к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц делается предложение в публичной форме — путем опубликования сообщения в СМИ, либо на сайте суда в интернете, на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». Для присоединения нужно подать заявление в суд в письменной форме либо заполнить интерактивную форму.

«Желающие присоединиться к групповому иску смогут это сделать вплоть до перехода суда к судебным прениям, то есть даже в период рассмотрения дела в суде. Это позволит присоединиться к иску максимально большому количеству участников», — сказал Крашенинников.