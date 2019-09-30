Черкесск, , 16:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За первое полугодие 2019 года их было совершено на 56,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом было сказано 30 сентября на совещании руководителей правоохранительных органов по итогам работы по борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

По числу преступлений лидерами стали Усть-Джегутинский и Малокарачаевский районы. Всего с начала 2019 года в регионе было изъято 117 единиц боевого огнестрельного оружия, 4,2 тыс. единиц боеприпасов, 16,8 кг взрывчатых веществ.

Органами предварительного расследования в 2018 году было направлено в суды 107 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота оружия. Число таких дел в 2019 году составило 48.

По итогам совещания было отмечено, что необходимо совершенствовать работу оперативных подразделений, нацеленных на выявление и пресечение данных преступлений. Указано также на нарушения, которые допускаются сотрудниками лицензионно-разрешительной системы органов внутренних дел при выдаче лицензий и проведении проверок порядка сохранности оружия.