Воронеж, , 16:37 — REGNUM 2 млрд 169,8 млн рублей планируют направить на развитие спортивной инфраструктуры в Воронежской области в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» до 2024 года, об этом говорилось на еженедельном оперативном совещании в правительстве Воронежской области 30 сентября, которое провёл губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщил руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, в 2019 году на эти цели запланировано выделить 450,6 млн рублей. До конца года в эксплуатацию обещают ввести 18 объектов спорта. Так, в Воронеже близится к завершению строительство «Центра гребли на байдарках и каноэ». Также в этом году в 13 районах будет поставлено оборудование на спортивных площадках для подготовки и сдаче нормативов ГТО, а до конца 2024 года такое оборудование появится во всех районах области.

Уже поставлено оборудование для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе учебно-воспитательного комплекса имени Киселева в Воронеже, а также для строительства футбольных полей на тренировочной базе в Тенистом и для муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по футболу № 15 в Воронеже. Комплекты спортивно-технологического оборудования получили спортивные школы олимпийского резерва по хоккею в Воронеже и в Боброве. Завершается строительство плоскостного спортивного сооружения в селе Новогольское Грибановского района.

До конца года обещают завершить работы по адаптации тренировочных площадок на стадионах «Локомотив» и «Чайка» в Воронеже: на стадионе «Чайка» идет оснащение системой укрепления травяного покрытия футбольного поля, осуществляется поставка комплекта оборудования для легкой атлетики, на стадионе «Локомотив» обстраивают искусственное футбольное поле с подогревом.

В рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» до конца 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию 21 объект спорта. В 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области — еще семи.

Александр Гусев напомнил о планах по поддержке малого бизнеса, который занимается строительством и эксплуатацией спортивных объектов, почеркнув, что такую программу необходимо принять программу в октябре. Также губернатор поставил задачу привести в порядок Центральный стадион профсоюзов — домашний стадион ФК «Факел».