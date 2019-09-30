Тюмень, , 16:58 — REGNUM В Тюменской области продолжают разбираться в инциденте с проживанием в сарае юных спортсменов из Тобольска, которые приехали на финал всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в город Адлер Краснодарского края. Сейчас тюменские ведомства да учреждения перекладывают друг на друга ответственность за вопиющую ситуацию, когда дети, приехавшие защищать честь области на уровне страны, были фактически брошены на произвол судьбы в тысячах километрах от родного дома.

Фабула истории проста. Дети с тренером Александром Коваленко приехали на соревнования, а им не перевели деньги на проживание и питание. Добрые кубанцы приютили в разгар бархатного сезона ребятишек… в сарае. Благо ночи в Краснодарском крае тёплые. Тренер и дети рассчитывали на скорый перевод денег и конечно же не собирались в сарае задерживаться. Но прошёл один день — денег нет, второй… В итоге тренеру в тюменской стороне было заявлено, что деньги придётся тратить пока свои, но их вернут, после приезда домой, после финансового отчёта. Тренер рассказал о жуткой ситуации в социальных сетях. Сигнал поступил аж в администрацию президента России. Когда к проблеме подключился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вмиг были переведены деньги из Тобольска, дети размещены в гостинице и поставлены на довольствие.

Тренеру пояснили, что истоки проблемы с отсутствием финансирования надо искать в тюменской федерации по лёгкой атлетике. Александр Коваленко извинился в своём паблике перед директором тобольской детской спортивной школы, которую упрекал в отсутствии финансирования, а также перед чиновниками тюменского Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Как показало дальнейшее развитие истории — поспешил он каяться. История, которую тюменские чиновники от спорта сегодня называют «раздутой», совсем не пустяшная. Во-первых, детей после возмущения их тренера разместили в подобающие условия, во-вторых, Александр Коваленко разворошил настоящее осиное гнездо.

Пост он написал в социальных сетях 27 сентября, в пятницу. Деньги по его словам были перечислены 28 сентября, в субботу. Всё воскресенье бурлил интернет комментариями о бесстыдстве и позоре тюменских чиновников от спорта. В понедельник, 30 сентября, они заговорили. Не в лад и невпопад.

Ситуации сбоев межведомственного взаимодействия в России — не новость. Порой сталкиваешься с подобным и мимо проходишь, когда чиновники быстро выясняют кого на какую бюджетную полку поставить и профинансировать. Но когда жертвами этих сбоев становятся дети, то разбор полётов действия или бездействия слуг народа должен проводиться особенно тщательно. На данном этапе лишь явственно видно, как ситуацию с брошенными в Краснодарском крае тобольскими детьми тюменские ведомства пытаются отфутболить от себя подальше.

Первыми от инцидента с тобольскими юными легкоатлетами стали, похоже, открещиваться руководители тюменского Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий. Они выпустили знатный релиз для пытливого исследователя двойного дна чиновничьей мысли.

В релизе сообщается, что 4−6 сентября 2019 года в городе Тюмени состоялись областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» для детей 10−11 лет. Далее говорится о двух командах воспитанников МАУ ДО «Детско-юношеской спортивной школой № 2» города Тобольска, прошедших горнило состязаний. В них вошли некие выигравшие дети и «другие дети, пожелавшие участвовать в соревнованиях, которые выехали за счёт средств родителей». И тут же сообщается…

«Согласно договору от 18 сентября 2019 года, оказание услуг по организации участия сборной команды Тюменской области в соревнованиях осуществляет МАУ ДО «Детско-юношеской спортивной школой № 2» города Тобольска», — звучит в релизе.

Что за договор, между кем и чем, какие отношения он регулирует?

«Указанным договором, в соответствии с установленными нормативами и запланированными исполнителем по договору ценами на проезд и проживание, предусмотрены денежные средства на проезд участников, проживание в дни соревнований (с 23 по 26 сентября 2019 года), питание в дни соревнований, обеспечение детей питанием в пути», — далее следуем по релизу.

Далее рассказывается, на что, собственно, должны были выделяться деньги для юных спортсменов.

«23 сентября — день приезда, 24−25 сентября — дни соревнований, 26 сентября — день отъезда, в рамках которых и запланированы денежные средства на обеспечение участия в указанных соревнованиях за счёт средств бюджета Тюменской области. С 26 сентября 2019 года дети находятся в месте проведения соревнований по плану мероприятий МАУ ДО «Детско-юношеской спортивной школой № 2» города Тобольска», — итог релиза.

Дурманно-туманно, с упоминанием детей, которые поехали за счёт родителей, поясняется о ведущей роли в инциденте детской спортивной школы №2 города Тобольска.

Не менее расплывчат и неконкретен в своём комментарии глава департамента спорта и молодёжной политики Дмитрий Грамотин. Он назвал ситуацию с тобольскими юными легкоатлетами, размещёнными в сарае, «странной» и «вызывающей». Даём полную расшифровку его видео-заявления прессе. Оно тоже кажется странным.

«Начата служебная проверка по факту публикации в социальных сетях, по факту размещения детей в частном секторе. В Тюмени в начале сентября прошли отборочные соревнования «Шиповка юных» в соответствии с результатами которых были сформированы областные сборные команды: это четыре команды города Тюмени и две команды города Тобольска. Команды города Тюмени были размещены на базе «Юность» в нормальных гостиничных условиях с нормальным питанием. Одна команда города Тобольска (тренер Плесовских) размещена в гостевом доме, в гостиничных номерах, организовано питание в столовой. Третья команда (это тренеры Клевачёв и Коваленко) размещены в частном секторе. Изначально, во время планирования этой поездки, есть такая практика, в обязательном порядке наш Роспотребнадзор, как правило, направляет информацию на место проведения соревнований, чтобы местный Роспотребнадзор проверил, где дети будут размещены. В данном случае была заявлена гостиница по ул. Ленина, 286 города Адлера. По нашей просьбе в субботу (28 сентября — прим. ИА REGNUM) тренер Плесовских выехала по месту проживания этих детей, посмотрела. Дети проживают в обычных гостиничных номерах по сути дела, а сарай — это хозяйственная постройка. Дети там не проживают. Попросили родителей позвонить своим детям в Адлере, те отвечают, что живут в гостинице, в обычных комнатах. Тем не менее связались с тренером, переселили детей в гостиницу, в которую они переехали 27 сентября. Сейчас дети проживают в гостинице и питаются в столовой хорошо. Сама ситуация не просто странная, а вызывающая. Потому что есть требования к организации подобных поездок. Почему были допущены такие условия проживания, будем разбираться по возвращению команды. Что ещё добавить? Поездка профинансирована родителями в данном случае. Есть опять же вопросы к тренерам», — заявил прессе глава департамента спорта и молодёжной политики Дмитрий Грамотин.

Отметим, что пост тренера Александра Коваленко о проживании юных легкоатлетов в сарае появился в 16:14 часов 27 сентября. Тренер Светлана Плесовских выехала на место «оперативно», всё выяснила 28 сентября, когда, по словам Дмитрия Грамотина, тобольских детей и в помине быть в этой гостинице не должно было быть. Их же 27 сентября разместили в другом месте. Очевидно ведь, что оправдание главы тюменского департамента шито белыми нитками.

Понятно ведь, что очаг напряжённости из Адлера сейчас переместился в кабинеты чиновников от спорта в Тюмени. И далее, хотелось бы в идеале, чтобы тренеры не стали стрелочниками, как водится в таких ситуациях. Ведь, по моему ощущению, глава спортивного департамента прямым текстом пытается свалить всё на тренеров. Также хотелось бы, чтобы чиновники в конце концов перестали бы трактовать происходящее всяк по своему и согласовали бы «показания». А то получается анекдотическая ситуация. Почему дети оказались в сарае? Потому что гладиолус.

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