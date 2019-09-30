Москва, 30 сентября 2019, 16:24 — REGNUM В один из терминалов московского аэропорта «Домодедово» забежала лиса и спустя несколько минут самостоятельно покинула его. Об этом 30 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Видеозапись зафиксировала, как лиса проникла в терминал и, не приближаясь к пассажирам, через несколько минут убежала из него.
Инцидент произошел 27 сентября. Сейчас местонахождение животного неизвестно.
Три года назад на территории аэропорта были найдены два лиса. Животных передали в центр реабилитации.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Домодедово» заработала новая слот-система.
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