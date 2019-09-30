Владикавказ, , 16:23 — REGNUM В Северной Осетии предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги жителю Владикавказа. Подозреваемый — 31-летний Вадим Т. — дважды нарушал избранную ранее в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом региональное управление Федеральной службы исполнения наказания сделало заявление.

Из него следует, что помещенный 23 декабря 2018 под домашний арест Т. 13 сентября 2019 года нарушил режим. На пульт оператора уголовно-исполнительной инспекции поступило тревожное сообщение о выходе его из дома в ночное время. В адрес МВД было направлено уведомление о необходимости изменения меры пресечения в отношении подозреваемого.

Однако спустя пять дней, 18 сентября, подследственный вновь нарушил режим, о чем в МВД вновь было отправлено уведомление. Как раз в этот день, подозреваемый около 15:00 явился на работу к бывшей супруге и «в ходе разговора, переросшего в ссору на почве ревности, стал наносить ей удары ножом», сообщили в пресс-службе СКР.

По горячим следам Вадим Т. был задержан и арестован. А его жена, доставленная в больницу, скончалась от травм.

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