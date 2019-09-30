Москва, , 16:20 — REGNUM В Москве закрыли на реконструкцию макет города, расположенный на ВДНХ. Об этом 30 сентября сообщает Информационный портал правительства столицы.

С 1 октября начнутся работы по созданию новой экспозиции.

«Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 квадратных метров и составит 429 «квадратов», — заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Работы по расширению макета будут проводиться до 1 ноября 2019 года. Копия города пополнится тысячью новых миниатюрных строений. Среди них — Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ» и Екатерининский дворец.