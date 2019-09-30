Липецк, , 16:17 — REGNUM В Липецке с 26 сентября отопительный сезон начался в 2270 жилых домах — теплом обеспечено 87% жилого фонда. Об этом на брифинге 30 сентября сообщила председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова.

Ещё в 300 многоквартирных домах отопление включат в течение недели. При запуске тепла в областном центре не обошлось без аварий. Для их устранения организовано дежурства семи аварийно-диспетчерских служб, управляющие компании также подключили к работе собственные аварийные бригады.

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, к началу отопительного сезона не все липецкие дома определили способ управления. Конкурсные процедуры в отношении 184 многоквартирных домов проводятся до сих пор.

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