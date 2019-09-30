Магас, , 16:06 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции. Подозреваемым в нем стал 18-летний житель республики. Сегодня, ночью, 30 сентября, он ранил полицейского, который остановил его для проверки документов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону. Инцидент произошел около 01:10 в городе Карабулаке.

«На требование предъявить документы злоумышленник вел себя агрессивно, достав имевшийся при себе нож, нанес им несколько ударов сотруднику полиции, причинив ему резаные раны», — говорится в сообщении следственного ведомства.

В настоящее время жизнь сотрудника полиции вне опасности. А сам нападавший получил огнестрельное ранение в результате применения табельного оружия. Он доставлен в больницу.

Причина такого поведения молодого человека, пока не установлена. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».

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