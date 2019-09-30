Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM С начала 2019 года из помещений петербургского метрополитена вывели около 900 человек, которые занимались попрошайничеством и игрой на музыкальных инструментах. Кроме того, из метро прогоняют нелегальных торговцев. Вся подобная активность в вагонах, на станциях и в переходах метрополитена запрещена правилами пользования.

Станция метро «Маяковская» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 30 сентября телеканал «Санкт-Петербург», для борьбы с нарушителями порядка в петербургской подземке созданы специальные мобильные бригады. Семь групп, в каждой по два сотрудника Службы транспортной безопасности, выявляют нарушителей и удаляют их с территории метрополитена.

Представители подземки говорят, что некоторые пассажиры фактически поощряют нарушителей, например, музыкантов. В подземке просят граждан соблюдать правила пользования метрополитеном и не позволять нарушать их другим.

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