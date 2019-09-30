Воронеж, 30 сентября 2019, 16:00 — REGNUM Причиной появления тока в батареях отопления многоквартирного жилого дома по улице Хользунова в Воронеже могло стать активное использование дополнительного электрооборудования. Такое мнение высказал директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.
Он отметил, что проблемы с проводкой специалисты выявили в нескольких квартирах.
В настоящее время специалисты прокладывают новый кабель в третий и четвертый подъезды дома. При этом, подчеркнул директор УК, нет гарантий того, что история с током в батареях не повторится.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, жители жилого многоэтажного дома на улице Хользунова в Воронеже были эвакуированы из своих квартир после того, как по батареям отопления прошёл электрический ток.
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