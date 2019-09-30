Воронеж, , 16:00 — REGNUM Причиной появления тока в батареях отопления многоквартирного жилого дома по улице Хользунова в Воронеже могло стать активное использование дополнительного электрооборудования. Такое мнение высказал директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов.

«Тщательная проверка работоспособности общедомовой системы электроснабжения нарушений в эксплуатации не выявила. Наши специалисты еще вчера произвели обход и каждой квартиры», — уточнил Фурсов.

Он отметил, что проблемы с проводкой специалисты выявили в нескольких квартирах.

«Сегодня в присутствии представителя ГЖИ по Воронежской области были произведены замеры силы тока в квартирах и выявлено отсутствие заземления некоторых электроприборов. Так, в одном из жилых помещений, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях», — уточнил Фурсов.

В настоящее время специалисты прокладывают новый кабель в третий и четвертый подъезды дома. При этом, подчеркнул директор УК, нет гарантий того, что история с током в батареях не повторится.

«Все зависит от состояния кабелей в жилых помещениях, за которое отвечают собственники квартир, и от правильного использования бытовых приборов жильцами дома», — сказал руководитель УК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 сентября, жители жилого многоэтажного дома на улице Хользунова в Воронеже были эвакуированы из своих квартир после того, как по батареям отопления прошёл электрический ток.

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