Москва, , 15:55 — REGNUM 29 сентября в Сингапуре подвели итоги сборов по программированию Discover Singapore 2019, организованные международным образовательным проектом Moscow Workshops ICPC при поддержке компании Acronis и Технического Института Шаффхаузена (SIT). Первое место завоевала команда Московского физико-технического института (МФТИ) Godnotent. В сборах, которые прошли в кампусе Национального университета Сингапура, принял участие 71 студент из Сингапура, России, Мексики, Вьетнама, Индии, Тайваня, Индонезии и Малайзии. 22 студента приехали из Национального университета Сингапура и 5 — из Наньянского технологического университета. Об этом сообщает пресс-служба Moscow Workshops ICPC.

Всего на сборы приехали 26 команд, ещё две выступали дистанционно. Россию представляли команды из Москвы и Казани. Задания на оптимизацию в рамках алгоритмического программирования студенты выполняли в системе opentrains. Она основана на ejudge. Задания представляли из себя пятичасовые контесты по правилам ICPC, по 8−12 заданий в каждом.

Победителем в дивизионе А стала команда МФТИ Godnotent в составе Александра Голованова, Андрея Сергунина и Евгения Белых. Второе место занял одиннадцатиклассник из Казани, золотой медалист и обладатель второго места на Международной олимпиаде по информатике (IOI) 2019 в Баку Ильдар Гайнуллин. Он один выступал за команду It’s better to use Mastercard и участвовал удалённо. Третье место досталось сборной Национального университета Сингапура Send Bobs to Alice. Победу в дивизионе классом пониже B/C одержала команда Мексики из университета ESCOM — IPN.

По словам основателя Moscow Workshops ICPC, проректора МФТИ, директора финала ICPC 2020 в Москве Алексея Малеева, в этом году мы ожидаем, что финал ICPC пройдёт на уровне, который ранее был недостижим. «Это обусловлено слаженной работой по подготовке команд и большой поддержкой студентов со стороны вузов, а также сильных индустриальных партнеров, которые заинтересованы в продвижении олимпиадного движения, экспорте российского образования и подготовке сильного кадрового резерва для мирового IT-сообщества», — отметил Малеев.

Кроме того, в этом году для талантливых студентов технических специальностей старше третьего курса бакалавриата Технический Институт Шаффхаузена (SIT) и компания Acronis запустили спонсорскую программу. В её рамках участники сборов Discover Singapore, а также другие студенты могут получить финансовую поддержку для обучения в магистратуре топ-10 университетов мира и гарантированное трудоустройство после получения диплома.

«Сингапур — одна из самых высокотехнологичных стран мира, и именно здесь была основана компания Acronis в 2003 году, а в 2019-м — создан самый современный центр кибербезопасности Acronis Cyber Protection Operation Center, отслеживающий вредоносную активность во всем мире. За всё время проведения ICPC Acronis стал первой компанией, которая вместе с Техническим Институтом Шаффхаузена (SIT) поддерживает обучение лучших студентов в топ-10 университетах мира по программам Computer Science», — подчеркнул президент и главный операционный директор компании Acronis Станислав Протасов.

Выездные сборы Moscow Workshops ICPC в этом году уже были в Москве, Китае, Омане, одновременно во Владивостоке и Гродно (Белоруссия), на берегах Байкала и озера Иссык-Куль (Киргизия). Параллельно с Сингапуром они прошли в Риге, где тренировались 13 команд из Болгарии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы и России. Следующие сборы перед полуфиналом ICPC региона Северная Евразия состоятся в Санкт-Петербурге 5−13 ноября.

За 7 лет в сборах Moscow Workshops ICPC уже приняли участие 2,4 тысячи студентов из 55 стран (205 университетов). По итогам мирового финала ICPC 2019 в Порту, 11 из 12 медалистов прошли обучение в Moscow Workshops ICPC.