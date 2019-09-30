Балашиха, Московская область, 30 сентября 2019, 22:05 — REGNUM В подмосковной Балашихе проходят последние приготовления перед запуском движения по новой Салтыковской эстакаде, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Салтыковская эстакада. Балашиха
Салтыковская эстакада. Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорога свяжет две части крупного города Московской области — «старую» Балашиху и бывший Железнодорожный, присоединённый в результате административной реформы к северному соседу. Связь между районами одного города затрудняет железная дорога, и проблему пытаются решить при помощи эстакады.

Железная дорога
Железная дорога
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Освещение на эстакаде
Освещение на эстакаде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковская эстакада. Балашиха
Салтыковская эстакада. Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Путепровод в Салтыковке. Балашиха
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Салтыковский путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Временный проход к железнодорожной станции Салтыковская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Балашиха. Разинское шоссе и строящийся салтыковский путепровод
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы на салтыковской эстакаде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходный переход через проезжую часть автодороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тротуары отсутствуют пешеходам приходиться идти по проезжей части
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство путепровода в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Опасная зона
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные рабочие
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы на путепроводе в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM] [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM
Строительная техника и временная дорожка для пешеходов
Снесенный дом на пути строительства эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожные работы на путепроводе в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM] [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM
Дорожные знаки. Объезд

Ранее на сайте администрации Балашихи появилась информация, что готовность инфраструктурного объекта достигает 95% и движение будет запущено уже в середине октября.

Строительство эстакады в Салтыковке
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ограждение пешеходного тротуара около строительства эстакады
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительное ограждение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные материалы под эстакадой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные материалы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Временные неудобства для пешеходов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные материалы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Временные неудобства для пешеходов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Губернаторская программа «Наше Подмосковье». Срок строительства январь 2017 — декабрь 2019
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходная дорожка
Пешеходная дорожка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные работы на эстакаде в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительные работы на эстакаде в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Балашиха. Платформа Салтыковская
Балашиха. Платформа Салтыковская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и посмотрел, в каком состоянии находится дорога 30 сентября.