Балашиха, Московская область, , 22:05 — REGNUM В подмосковной Балашихе проходят последние приготовления перед запуском движения по новой Салтыковской эстакаде, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Салтыковская эстакада. Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорога свяжет две части крупного города Московской области — «старую» Балашиху и бывший Железнодорожный, присоединённый в результате административной реформы к северному соседу. Связь между районами одного города затрудняет железная дорога, и проблему пытаются решить при помощи эстакады.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Освещение на эстакаде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Салтыковская эстакада. Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее на сайте администрации Балашихи появилась информация, что готовность инфраструктурного объекта достигает 95% и движение будет запущено уже в середине октября.

Строительство эстакады в Салтыковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пешеходная дорожка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Строительство эстакады в Салтыковке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Балашиха. Платформа Салтыковская Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и посмотрел, в каком состоянии находится дорога 30 сентября.